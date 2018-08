Zone schoolstraat wordt uitgebreid 23 augustus 2018

02u43 0

Het nieuwe schoolgebouw van





't Blokje in Loenhout wordt op 1 september 2019 in gebruik genomen, maar intern wordt er al wat geschoven om de verhuis vlotter te laten verlopen. De leergroepen één en twee nemen hun intrek in de gebouwen van de Kapelstraat. Omdat de jongste leerlingen zich nu vaker zullen moeten verplaatsen tussen de gebouwen in de Kerkblokstraat en de Kapelstraat wordt de zone zo verkeersveilig mogelijk gemaakt. Daarom wordt de Schoolstraatzone uitgebreid. Voortaan zal de Pastoriestraat afgesloten worden aan de zijde van Kerkblokstraat, Visserij en Kapelstraat. De Warandestraat wordt afgesloten ter hoogte van de Kerkweg. Het afsluiten geldt op maandag tot vrijdag tussen 8.10 en 8.30 uur, tussen 15.40 en 16 uur (behalve woensdag) en op woensdag van 12 tot 12.15 uur. (VTT)