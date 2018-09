Zoek mee naar Gouden Dahlia 01 september 2018

De Bloemencorso organiseert tussen 3 en 7 september de 'zoektocht naar de Gouden Dahlia'. "Elk jaar proberen wij op een toffe manier mensen kennis te laten maken met de bloemencorso van Loenhout", zegt Dennis van der Meer. "We hebben ons gebaseerd op het populaire tv-programma 'De Stoel' op één. Elke dag wordt er een Gouden Dahlia op een andere plek in provincie Antwerpen verstopt. Via fototips op de Facebook- en Instagrampagina's van de corso en ATV wordt beetje bij beetje de verstopplaatsbekend gemaakt. Denk je de locatie te weten? Dan wordt je om 18.00u verwacht en kan de zoektocht starten." Degene die de Gouden Dahlia als eerste vindt, wint. De dagwinnaar ontvangt een goodiebag ter waarde van 300 euro. Bovendien maakt hij of zij nog eens kans op het winnen van een vip-tas van 700 euro. Die wordt elke week verloot onder de vijf dagwinnaars. (VTT)