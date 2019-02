Zaakvoerder Il Divino di Milano plotsklaps overleden Toon Verheijen

13 februari 2019

20u13 0 Wuustwezel Johan De Jaegher (46), getrouwd en papa van twee en zaakvoerder en chefkok van Il Divino di Milano in Gooreind is plotseling overleden. De veertiger opende samen met zijn vrouw Sylvie Aernouts een klein jaar geleden restaurant Il Divino di Milano in de oude pastorij in de Theo Verellenlaan in Gooreind. Het team wil Johans droom verderzetten.

De zaak was meteen enorm succesvol en ontlokte niets dan lovende commentaren. Nog geen jaar na de opening wisten ze zelfs een score van maar liefst 13,5 op 20 te halen in Gault & Millau. “We zijn enorm trots met dit resultaat. We hadden het uiteraard wel gehoopt omdat we heel veel positieve commentaren kregen. We hadden wel gewoon op een vermelding of de laagste score gehoopt. Nu halen we ineens 13,5 op 20. Dat geeft ons ook wel de kracht om verder te doen en vooral de klanten nog meer te ver- wennen”, klonk het nog geen jaar geleden.

Niemand kan het overlijden van Johan vatten. De op de facebookpagina van Il Divino di Milano stromen de steunbetuigingen aan het adres van Sylvie en de kinderen Vince en Alec toe. “Mijn man is dinsdagmorgen op de Meir in Antwerpen niet goed geworden”, vertelt Sylvie Aernouts. “Hij is er op een bankje gaan zitten en is toen in elkaar gezakt. Vermoedelijk heeft hij een hartaderbreuk gekregen. Ze hebben hem nog een hele tijd gereanimeerd, maar in het ziekenhuis is hij overleden. Niemand kan het geloven... En we waren nog zo trots op elkaar. We waren echt een gouden team.”

Het restaurant was dinsdag en woensdag sowieso gesloten. Vandaag zal de zaak de deuren opnieuw openen. “Ons team begint donderdag gewoon opnieuw uit respect voor Johan. We hebben een gouden team en ook in deze verschrikkelijke tijd steunen ze ons enorm. Ze willen onze droom mee verder zetten. Een heel mooi gebaar.”

De begrafenisplechtigheid van Johan De Jaegher vindt op 23 februari om 10 uur plaats in de Sint-Jozefkerk in Gooreind.