Wuustwezelse politici werpen zich in nationale politiek Toon Verheijen

25 februari 2019

09u47 0 Wuustwezel Wuustwezelse politici krijgen van hun partijen de kans om zich te bewijzen bij de volgende Vlaamse en federale verkiezingen. Na Amber Vermeiren voor N-VA, komen nu ook burgemeester Dieter Wouters (CD&V) en Carrera Neefs (Vlaams Belang op).

Amber Vermeiren is kandidaat voor de Vlaamse N-VA lijst in Antwerpen. Vanop de 20ste plaats gaat ze de uitdaging aan voor een plaatsje in het parlement.

Voor burgemeester Dieter Wouters (CD&V) is er een strijdplaats weggelegd. Hij krijgt de tiende plaats op de Vlaamse lijst voor CD&V. “Een goede plaats waarmee we vanuit Wuustwezel kunnen laten zien dat niet de hele provincie ‘stad’ is. Het beleid dat wij willen voeren vóór behoud van open ruimte, meer subsidies voor fietspaden plaats, een vlotte mobiliteit wordt gemaakt vanuit Vlaanderen. Dus Wuustwezels beleid is ook Vlaams beleid”, aldus eens strijdlustige Dieter Wouters.

Nog opvallender is misschien de plaats die Carrera Neefs krijgt bij Vlaams Belang. Zij kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen nog op voor N-VA, maar vertoonde dissident stemgedrag en zetelt sindsdien als onafhankelijke. Ze gaf wel zelf te kennen in theorie aan te sluiten bij Vlaams Belang. Zij krijgt nu de elfde plaats op de lijst voor de kamer. “Ik kom uit een Vlaams Nationalistisch nest en wil het werk van mijn vader, Pieter Neefs, die ooit op de lijst van het Vlaams Blok stond, verder zetten.”