Wuustwezel telt 21.000 inwoners en 86 nationaliteiten Toon Verheijen

23 januari 2019

20u16 3 Wuustwezel De gemeente Wuustwezel heeft de kaap van de 21.000 inwoners gerond. Net voor de jaarwisseling stond de teller op 20.995 inwoners, maar Liza Ruhe Almeida heeft er ondertussen voor gezorgd dat er opnieuw een record gebroken is.

Het voorbije jaar zijn er in Wuustwezel 189 kindjes geboren en stierven er 154 mensen. In beide gevallen gaat het om een daling. In 2018 verhuisden bijna 1.300 mensen naar Wuustwezel. Toch waren er ook 1.025 mensen die de gemeente verlieten.

De 303 nieuwe inwoners wonen verspreid over de woonkernen van Gooreind (+108), Loenhout (+49) en Wuustwezel (+146). Wuustwezel-centrum blijft wel veruit de grootste woonkern want daar wonen 9.323 burgers. In Loenhout zijn er dan 4.313 en in Gooreind 7.359.

Het aantal vreemdelingen neemt ook lichtjes toe. Eind 2018 waren 1.807 vreemdelingen ingeschreven en dat waren er 98 meer dan een jaar voordien. De Nederlanders zin met 1.030 gevolgd door de Roemenen met 393 en de Polen met 115. Alles samen zijn er 86 verschillende nationaliteiten.