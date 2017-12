Worstenbroden en appelbollen in dienstencentra 02u42 0

Verloren maandag is een Vlaamse traditie die ook in Wuustwezel in ere wordt gehouden. Iedereen is van harte welkom om op maandag 8 januari te komen smullen. In Loenhout begint het smulfestijn van de appelbollen en de worstenbroden om 14.30 uur en in Wuustwezel om 15 uur. De worstenbroden en de appelbollen worden warm geleverd. Worstenbroden kosten 2,20 euro per stuk en appelbollen 2,10 euro. Inschrijven is verplicht en kan tot en met vrijdag 5 januari 12 uur. (VTT)