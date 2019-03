Wezelopdefoto.be rondt kaap van 100.000 foto’s Online platform dat begon in 2002 trok al 20 miljoen bezoekers Toon Verheijen

22 maart 2019

12u10 0 Wuustwezel Het online fotoplatform Wezelopdefoto heeft momenteel welgeteld 100.000 foto’s online staan. Wezelopdefoto ontstond eerder toevallig in 2002. In 2020 komen de vrijwillige fotografen voor het eerst naar buiten met een expo.

“Ik werd voor de jaarlijkse Zandbergrun (een motorrondrit voor kinderen met een beperking, red) gevraagd om foto’s te maken van de deelnemers”, vertelt Peter Van Gils. “Met alle plezier, maar het was natuurlijk ook de bedoeling dat alle deelnemers én de inwoners van Wuustwezel de foto’s zouden kunnen bekijken. Zo is eigenlijk de website ontstaan.”

50 evenementen in beeld

Wezelopdefoto telt intussen een team van vrijwillige fotografen dat jaarlijks zo’n 50 evenementen in beeld brengt. Ook gebouwen en natuurfoto’s krijgen een plek. “Wezelopdefoto blijft echter vrijwilligerswerk. Alle evenementen in onze gemeente bezoeken, is onbegonnen werk. Al hebben we dus wel de kaap van 100.000 foto’s overschreden”, vertelt Peter.

20 miljoen bezoekers

“Een gigantisch aantal, maar we hebben nog mooie cijfers. Elf jaar geleden zijn we gestart met het tellen van bezoekers op onze site. Dat zijn er ondertussen al meer dan 20 miljoen. 2018 was een topjaar met 2,5 miljoen bezoekers.”

De fotografen zijn trots op hun site. “Het is ook echt een archief geworden, want alle foto’s die ooit genomen zijn blijven er opstaan. We hebben zelfs de rubriek ‘oudwezelopdefoto’, waar foto’s uit de oude doos zijn ingescand. Iedereen die wil kan ons daarvoor foto’s bezorgen en wij zorgen dat ze op www.oudwezelopdefoto.be komen te staan.”

Of de site eeuwig zal blijven bestaan, weten ze bij wezelopdefoto ook nog niet. “Maar zolang we net iets meer kwaliteit kunnen aanbieden dan de gemiddelde fotograaf die beelden maakt met zijn smartphone, blijven we doorgaan”, lacht Peter.

“Net doordat we een archief zijn geworden ook, kunnen we nog altijd een meerwaarde aanbieden. En we steken het ook niet onder stoelen of banken: het is een leuke hobby.”

In het voorjaar van 2020 komt er voor de eerste keer een fototentoonstelling.