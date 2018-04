Werken aan drempels en versmallingen 11 april 2018

Aannemer Simons Gebr. nv uit Antwerpen is gestart met het aanpassen van de verkeersdrempels aan de Baan en de Kruisweg. Er is gestart met de drempel aan het Stokerstraatje. Daarna zullen de wegversmallingen aangepast worden. Bij het aanpassen van deze versmallingen is doorgaand verkeer mogelijk.





De aanpassingen aan de drempel ter hoogte van AVEVE zijn gepland voor augustus. (VTT)