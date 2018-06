Wegenwerken in Maxburgdreef en Witgoorsebaan 09 juni 2018

02u57 0

Een aannemer start binnenkort met wegenwerken in de Maxburgdreef en de Witgoorsebaan. De onderhoudswerken kaderen in het dossier dat de gemeente elk jaar opstelt voor onderhoud van de 324 kilometer gemeentewegen. De eerste die aan de beurt komt is de Maxburgdreef. Schepen van Openbare Werken, Kris Van Looveren (CD&V): "De werken starten op 11 juni en duren tot eind juni. Het doorgaand verkeer krijgt plaatselijk een omleiding. De Witgoorsebaan komt aan de beurt tussen 29 juni en 6 juli. Het gaat om het gedeelte tussen de Kalmthoutsesteenweg tot Winkelhaakdreef. Na het affrezen van de bestaande asfaltlaag zal plaatselijk de fundering nagekeken worden." De kostprijs van de werken wordt geraamd op 400.000 euro. (VTT)