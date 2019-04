Week lang herstellingen in Dorpsstraat en de Stoffezandstraat Toon Verheijen

09 april 2019

15u00 0 Wuustwezel De aannemer start in de tweede week van de paasvakantie met herstellingswerken aan de Stoffezandstraat en de Kapelstraat. Het wegdek wordt ter hoogte van de kerk en de kleuterschool ’t Blokje volledig onderbroken. De onderbrekingen, over de volledige breedte van de rijweg, situeren zich ter hoogte van de kerk en de kleuterschool ‘t Blokje.Ook de Brechtseweg zal onderbroken zijn ter hoogte van de aansluiting op de N144.

Het doorgaand verkeer richting Brecht wordt omgeleid via de Sint Lenaartseweg, Ambachtstraat, Tommelbergweg en de Brechtseweg. Het doorgaand verkeer richting Wuustwezel en Hoogstraten wordt omgeleid via de Oud-Dorpsstraat. Het zwaar verkeer +3,5 ton krijgt omlegging via de E19. Fietsers en voetgangers kunnen de werken passeren, al zullen fietsers ter hoogte van de werken even moeten afstappen om het voetpad te gebruiken.