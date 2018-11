Waterlek in twee straten Wegdek wordt maandagnamiddag nog hersteld Toon Verheijen

12 november 2018

11u15 0 Wuustwezel In Wuustwezel lijden de straten Alois Blommaertstraat en Het Blok onder een fors waterlek. Het gaat om een breuk in een oude gietijzeren leiding.

De breuk is in de loop van de nacht van zondag op maandag ontstaan ongeveer op het kruispunt van Het Blok en de Aloïs Blommaertstraat. “Pidpa heeft ook een boom moeten verwijderen voor de graafwerken om het lek te kunnen vinden, maar die boom zal teruggeplaatst worden”, zegt schepen van openbare werken Kris Van Looveren (CD&V).

De woningen in Het Blok en de Aloïs Blommaertstraat zullen vermoedelijk tot een stuk in de late namiddag zonder stromend water zitten. Pidpa voorziet wel een standpijp ter hoogte van het Gemeentepark 19. “De weg wordt in de loop van de namiddag/vroege avond terug opengesteld. Het voetpad zal nog niet hersteld zijn omdat die werken door een externe aannemer worden uitgevoerd”, aldus Kris Van Looveren nog.