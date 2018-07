Wat poëzie u kan leren over landbouw 11 juli 2018

In acht gemeentes in het noorden van de provincie (Arendonk, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Merksplas, Ravels en Wuustwezel) vindt u voortaan educatieve borden aan een vijftigtal landbouwakkers. Onder de noemer 'Waddisda op het veld?' - een project dat gisteren werd voorgesteld in Wuustwezel - willen de gemeentebesturen voorbijgangers informeren over de gewassen die er groeien. In plaats van droge info te geven op een belerend toontje koos men voor een originelere aanpak. Aan elk gewas werd immers een gedicht gekoppeld. Acteur Stefan Perceval sprak de gedichten trouwens ook in. Via de QR-codes kan iedereen de voordrachten van Perceval bekijken op zijn smartphone. (KDC)