Wandeling met picknick in De Maatjes 14 april 2018

02u30 0

Toerisme Wuustwezel organiseert op zondag 15 april een begeleide wandeling in het domein De Maatjes. Je kan er picknicken tussen de buizerds, reigers, lepelaars en andere vogels. De picknick wordt verzorgd door de Piknikfabrik. Volwassenen betalen 19 euro en kinderen tot 12 jaar 9 euro. Het vertrek is gepland om 10 uur aan de Visclub de Maatjes in Nieuwmoer. Inschrijven is verplicht via Toerisme@wuustwezel.be. (VTT)