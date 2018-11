Wanda Van Oeffelen is ‘Schoonheidsspecialiste van het jaar’ Toon Verheijen

21 november 2018

16u02 0 Wuustwezel Wanda Van Oeffelen is in het San Marco Village in Schelle verkozen tot schoonheidsspecialiste van het jaar. Een jaar lang mag ze zichzelf nu ambassadrice noemen van haar vak. Een bekroning na 25 jaar werken.

“Ik moest voor de wedstrijd een uitgebreid dossier maken waaronder een businessplan van mijn instituut Allure Skincare. Nadat ik in mijn instituut een ‘mystery guest’ van de wedstrijd over de vloer kreeg, werd de nominatie aan mij bekend gemaakt. Afgelopen weekend geraakte dan bekend dat ik het haalde. Een hele eer.”

Haar salon Allure Skincare is gevestigd aan de Kalmthoutsesteenweg in Wuustwezel. “Het winnen van deze wedstrijd en gekozen worden uit een 60-tal kandidaten voelt voor mij als een kroon op mijn professionalisme en mijn carrière als specialiste in huidverzorging.”