Wagen brandt volledig uit naast E19 16 juli 2018

Op de E19 in Loenhout heeft een ongeval zaterdagochtend voor heel wat bekijks gezorgd. Een wagen met drie Nederlandse inzittende raakte voor een nog onduidelijke reden van de baan. Ze raakten de middenberm met een hoge snelheid om uiteindelijk in de gracht naast de autoweg te belandden.





De wagen vatte vuur. Twee inzittende konden zichzelf in vrijheid brengen, een derde moest bevrijd worden door een toevallige passant uit het Brusselse. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en ze dankt waarschijnlijk haar leven aan de toevallige passant die haar bevrijdde.





De wagen brandde volledig uit, wat ook zorgde voor rookhinder op de snelweg.





