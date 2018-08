Vrouw overvallen en geslagen door illegaal 18 augustus 2018

02u31 0 Wuustwezel Een 50-jarige vrouw uit Wuustwezel werd in de nacht van woensdag op donderdag, zo rond 2.30 uur, overvallen op de Dirk Boutslaan in Leuven.

De vrouw keerde terug van haar werk en was aan de bushalte aan het wachten op haar vriend die haar kwam oppikken met de auto. Twee mannen kwamen naast de vrouw zitten en vroegen om een sigaret. Toen ze die niet kon geven, vroegen ze om geld. De vrouw weigerde en kreeg een klap in het gezicht van één van de mannen. Die trok ook haar handtas van haar arm. Toen de vrouw een foto van de dader wou nemen, kreeg ze nog een tweede slag in het gezicht. De twee daders vluchtten in de richting van de Brusselsestraat. De politie vond even later de handtas van de vrouw terug in de Drinkwaterstraat, het geld was er uit verdwenen.





Verdachte gearresteerd

Aan de hand van de goede persoonsbeschrijving van de dader door het slachtoffer kon de politie snel een verdachte in verband brengen met de diefstal met geweld. Omstreeks 5.30 werd de verdachte gearresteerd nadat hij amok maakte in de buurt van een daklozenopvangcentrum in de Regastraat. Hij wordt er ook van verdacht een hele reeks beschadigingen te hebben aangebracht aan onder andere auto's in de Brabançonnestraat, Dekenstraat en Vesaliusstraat. De 20-jarige man die geen verblijfplaats heeft, werd aangehouden door de onderzoeksrechter. (ADPW)