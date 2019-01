Vrachtwagen kantelt in zachte berm door uitwijken tegenligger Sander Bral

11u46 0 Wuustwezel In Loenhout (Wuustwezel) is dinsdagavond een vrachtwagen in een zachte berm beland na een uitwijkingsmanoeuvre. De trucker raakte niet gewond en kon zelf uit zijn vrachtwagen klimmen. Het gevaarte moest wel getakeld worden.

Een trucker moest dinsdagavond een tegenligger ontwijken op de Meerseweg in Loenhout. Daardoor kwam de truck met de wielen in de berm terecht die te zacht bleek te zijn om het gewicht van de vrachtwagen te kunnen dragen. Het gevaarte zakte weg in het gras en kantelde volledig met een lage snelheid. De chauffeur raakte niet gewond en klauterde zelf uit zijn cabine vooraleer de hulpdiensten arriveerden.

De Meerseweg was bijna vier uur volledig afgesloten om de vrachtwagen terug overeind te krijgen.