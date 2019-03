Vinkenwandeling over uniek parcours

Toon Verheijen

14 maart 2019

19u37 0 Wuustwezel De KWB Wuustwezel organiseert op zondag 31 maart de jaarlijkse Vinkenwandeling en de deelnemers krijgen dit jaar de kans om het wandelgebied tussen Gooreind en het centrum van Wuustwezel te ontdekken.

“De bossen en weiden tussen de Poort van het Platteland en het domein van de zusters Franciscanessen waren vroeger eigendom van het OCMW van Antwerpen en niet toegankelijk”, vertelt Peter Ooms van Toerisme Wuustwezel. “Het is al lang een droom van het gemeentebestuur om een veilige verbinding te realiseren voor wandelaars en fietsers tussen Wuustwezel en Gooreind. Er was uitgebreid overleg tussen het OCMW van Antwerpen, het Kempens Landschap, Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Wuustwezel.” Die droom is ondertussen al uitgekomen door de gronden en bossen in erfpacht te nemen of aan te kopen.

Bij de KWB zijn ze blij dat ze met hun Vinkenwandeling een primeur kunnen geven aan de deelnemers. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 7, 14 of 21 kilometer. Vertrekken kan tussen 7 en 15 u aan De Ark, Achter d’Hoven 63. “Normaal hebben we iets meer dan zeshonderd deelnemers, maar nu hopen we toch op een recordopkomst.”