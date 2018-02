Vinkenwandeling is start toeristisch seizoen 22 februari 2018

KWB Wuustwezel organiseert op zondag 4 maart hun Vinkenwandeling en dat is meteen ook het startschot van het nieuwe toeristische seizoen. Toerisme Wuustwezel maakt er van 11 tot 17 uur haar activiteiten voor de lente en zomer van 2018 bekend en je kan een mand met streekproducten winnen. De Vinkenwandeling gaat door een afwisselend landschap met dreven, bossen, heide en het landbouwgebied met velden en weiden. Je hebt de keuze uit verschillende afstanden van 5, 7, 14 en 21 kilometer waarbij de afstand van 5 kilometer geschikt is voor rolwagens. Starten kan je vanaf 7.30 tot 15 uur in De Ark aan Achter d'Hoven 63. (VTT)