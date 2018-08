Vijf dieven halen kassa leeg op klaarlichte dag 31 augustus 2018

Vijf dieven hebben de kassa leeggeroofd van lingeriespeciaalzaak Huis Elite op de Bredabaan in Wuustwezel.





Woensdag kwam het vijftal tijdens de openingsuren de winkel binnen wanneer ze hun slag sloegen. Het ging om twee mannen en drie vrouwen. Eén van de mannen leidde de enige aanwezige winkelbediende af en dreef ze in een hoek zodat ze de andere vier verdachten niet meer kon zien. Op dat moment konden de vier andere dieven de kassa leeghalen waarna het vijftal doodleuk terug naar buiten wandelde. De lokale politie van de zone Grens kwam snel ter plaatse maar de vijf vogels waren al gaan vliegen.





De zaakvoorders van Huis Elite doen een oproep naar getuigen en hopen dat het vijftal op beeld is genomen in de drukke Bredabaan. (BSB)