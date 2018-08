Vierde editie dorpsdag mikt op 15.000 bezoekers 30 augustus 2018

02u42 0

De organisatoren van de vierde editie van de dorpsdag in Wuustwezel mikken op zo'n 15.000 bezoekers.





De Dorpsdag vindt plaats op 23 september tussen 12 en 18 uur. Niet minder dan 180 handelaars, verenigingen en ondernemers nemen er aan deel.





"We voorzien als gemeentebestuur ook drie bewaakte fietsenstallingen en elke fietser ontvangt een gratis attentie. Daarnaast heb je de kans om een ballonvaart voor twee personen te winnen."





Elke vereniging, handelaar en ondernemer uit Wuustwezel krijgt de kans om zich te promoten en zichzelf in de kijker te zetten. Daarnaast zijn er ook muzikale optredens, een modeshow, straatanimatie, kinderanimatie, een panoramisch zicht op 60 meter hoogte, demonstraties door de verenigingen, een kinderkartbaan, ponyrijden, een grote rommelmarkt op het Hagelkruis (van 9u tot 18u) en acties van de lokale handelaren. De Bredabaan is verkeersvrij vanaf het kruispunt Biest tot en met kruispunt Slijkstraat. (VTT)