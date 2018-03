Vier zones voor honden 29 maart 2018

Oppositieraadslid Edwig Van Hooydonck (Open VLD) krijgt dan toch uiteindelijk zijn hondenweide in Gooreind want hij enkele maanden geleden al voorstelde. Eind vorig jaar bleek dat nog niet mogelijk te zijn, maar na onderhandelingen van schepen Sus Vissers (CD&V) met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) komt er toch ruimte vrij naast de voetbalvelden. De struiken die daar nu staan worden verwijderd onder meer op vraag van de voetbalvereniging zelf. Er komen ook uitloopweides aan sportpark Kattegat, in Beersgat na de realisatie van de wandelweg naar Gooreind en op de Wolfsheuvel. De toegang naar de hondenweide in Gooreind gebeurt langs de Bosduinstraat. (VTT)