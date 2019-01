VIDEO. Heavy is de énige en echte nachtburgemeester Kristof Van Hasselt wil in 2019 alle kroegen bezoeken en een gedicht opdragen Toon Verheijen

13 januari 2019

10u33 0 Wuustwezel Wuustwezel en deelgemeenten hebben voortaan twee burgemeesters. Eentje die instaat voor de veiligheid en het dagelijkse beleid van de gemeente, maar ook eentje die voortaan ‘baas’ is van het Wuustwezelse nachtleven. Kristof Van Hasselt heeft dit weekend officieel de eed afgelegd als de eerste en enige nachtburgemeester van de gemeente. “Ludiek uiteraard, maar ik wil toch een signaal geven aan de jeugd: kom eens maar naar buiten euh kroeg!“

“Als de Wuustwezelse burgervader zijn kindjes te slapen legt. Staat een man op om te waken die aan den donkere is gehecht. Hij heeft daarvoor het recht, ook al wordt hij soms veracht. U kent hem als den Heavy, burgemeester van de nacht.” Dat zijn de eerste zinnen van het gedicht dat Kristof Van Hasselt, beter gekend als den Heavy, opdraagt aan het Wuustwezelse nachtleven. “Eigenlijk is het idee een zestal jaren geleden ontstaan toen ik voor PLUS opkwam bij de echte gemeenteraadsverkiezingen”, vertelt Van Hasselt. “Burgemeester ben ik toen niet geworden (lacht). De voorbije tijd hoorde ik dan links en rechts dat er mensen zich de titel van nachtburgemeester willen toe-eigenen en toen dacht ik: het is de moment. En daarom heb ik mezelf het ambt maar toegewezen.”

Eedaflegging

Kristof startte vrijdagnacht met de officiële eedaflegging in zijn stamkroeg Het Posthuis en zaterdagavond trok hij naar de Far West in Loenhout om bij Ben Gagelmans het nieuws ook bekend te maken. “De bedoeling is dat ik in 2019 alle bestaande cafés, een twaalftal als we goed gerekend hebben, bezoek en over elk van de kroegen ook een gedicht maak. Cafés als Het Posthuis in Wuustwezel, de Far West in Loenhout en De Jager in Gooreind ken ik nog wel een beetje, maar voor de andere zal ik toch aardig wat, euh, research moeten doen (lacht). Dat zal mijn vrouw misschien minder leuk vinden. Ik wil het wel vooral positief houden. Ik zal geen enkel café in het belachelijke trekken.” Gedichten maken moet Kristof wel liggen want hij speelt ook in het bandje Bérelor, een mengeling tussen Katastroof en CPEX. “Dat helpt natuurlijk wel. De eerste reacties zijn in elk geval positief.”

Signaal

Uiteraard is het ambt van nachtburgemeester vooral ludiek bedoeld, maar Kristof wil er toch ook een signaal mee geven. “Het horecalandschap heeft het moeilijk. Kijk maar naar Wuustwezel zelf. Daar zijn nog amper drie cafés. in Loenhout gelukkig nog vijf en in Gooreind ook een drietal. Ik hoop met mijn actie vooral de horeca wat in de belangstelling te brengen. En een signaal geven aan de jeugd dat ze wat meer ‘buiten’ moeten komen. Het valt op dat heel wat jongeren naar Hoogstraten of Antwerpen trekken terwijl er hier toch ook wel kroegen zijn. Daar willen we weer wat verandering in brengen. En voor alle duidelijkheid: dit heeft géén politiek karakter. In 2019 wil ik ze dus allemaal bezoeken. Voor 2020 ben ik nog aan het nadenken net als voor de jaren daarna. En ooit echte verkiezingen ? Wie weet (grijns).” Binnenkort zal de nachtburgemeester ook zijn eigen facebookpagnina lanceren.

Ben Gagelmans van Far West vindt het een prachtidee van den Heavy. “Het is een mooi initiatief. De horeca heeft het niet gemakkelijk. Alle kleine beetjes kunnen dan helpen. In plaats van thuis voor te drinken, moet de jeugd terug naar de kroeg komen.”