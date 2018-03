Verkoop van hout en materialen 01 maart 2018

De gemeente gaat een aantal loten stookhout en ander materiaal per opbod verkopen tijdens een openbare verkoop. Het gaat om 35 loten dik stookhout. Die worden op 17 maart verkocht in het recyclagepark aan de Polderstraat om 10 uur. De openbare verkoop van het materiaal gebeurt vanaf 13 uur in het gemeentemagazijn aan de Slijkstraat 5.Het gaat om verschillende fietsen, een muziekinstallatie, bureaustoelen, een buffetpiano, een schaftkeet en een BMW. (VTT)