Van Bredabaan tot Bloemencorso VIJF WUUSTWEZELSE MUZIKANTEN BRENGEN ODE AAN HEIMAT TOON VERHEIJEN

29 maart 2018

02u27 1 Wuustwezel Vijf Wuustwezelse muzikanten, onder de naam Turf, brengen een ode aan hun gemeente. Hun eerste cd, die eind dit jaar uitkomt, gaat van de Bloemencorso over de Bredabaan, Marc Herremans en Coda Hospice tot Sterke Peer. "En Loenhout, Gooreind, Wuustwezel, Sterbos én Braken zullen aan bod komen", lachen de vijf.

Dertien jaar geleden verloor de vriendin van Turf-muzikant Werner Martens de strijd tegen een zware ziekte. Ze werd op het einde met veel liefde begeleid in Coda Hospice.





"Het medeleven en de hulp die we daar kregen: dat zal ik nooit vergeten. Toen al wist ik dat ik ooit iets moést terugdoen voor hen. Op welke manier dan ook", vertelt Werner.





Goede doel

"Na een tijdje kocht ik dan een gitaar en ben ik beginnen oefenen. Toen ze me vroegen om een supporterslied voor Nathan Van Hooydonck te maken, dacht ik: 'als ik dat kan, dan voor Coda ook.'"





Al snel werd Turf gevormd en kwamen Frans Van Geel (gitaar), Dirk Michielse (bas), Stef Van Opstal (drum) en Wim Geysen (zang/liedschrijver). Stuk voor stuk mannen met de nodige muzikale ervaring, maar ook een flinke dosis humor. Al snel rijpte het idee om iets te doen voor en mét Wuustwezel. Het wondermooie 'Wij en ik' was een van de resultaten. Een nummer speciaal voor Coda. 'Alleen in de kamer mijn praten ongehoord, de stilte is tastbaar in elk gezwegen woord, en ik weet dat dit blijft duren dat hebben we toch beloofd, je leeft voor altijd verder in mijn hoofd."





Een nummer waar je stil van wordt, maar seconden later krijg je weer die glimlach met nummers over de Bredabaan of Sterke Peer.





Optredens

"Alle nummers zullen Nederlandstalig zijn, maar wel allemaal in een ander genre. Ook de muziek schrijven we helemaal zelf", klinkt het bij de bandleden. "We gaan in totaal twaalf of dertien nummers opnemen. De bedoeling is dat een gedeelte van de opbrengst van de cd naar Coda Hospice gaat én naar de Zandbergrun. Dat zijn twee mooie initiatieven, die onze steun verdienen."





De cd van Turf, zo noemen de vijf heren zichzelf verwijzend naar de turfwinning van weleer in Wuustwezel, komt uit in november. Daarvoor hopen ze nog wel wat optredens te kunnen doen. "We willen ook blijven bestaan. De cd is geen eenmalig project. Zo mogen we bijvoorbeeld in mei ook al optreden op een familiefestival in Brasschaat. En misschien dat we later ook nog projecten kunnen doen samen met nog andere muziekgroepen of een koor."