Tweehonderd leerlingen ontdekken andere culturen 05 mei 2018

Meer dan tweehonderd lagere schoolkinderen uit Wuustwezel lieten zich onlangs onderdompelen in een bad van vreemde culturen. Naar jaarlijkse gewoonte werd in de gemeente immers de 'Dag van het Intercultureel Onderwijs' georganiseerd. "Dit jaar konden de leerlingen kiezen uit twaalf verschillende activiteiten. Zo was er bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te doen aan een workshop Afrikaanse dans (zie foto KDS) of Marokkaanse thee zetten, maar even goed stond er een bezoek aan de plaatselijke Wereldwinkel of aan een vluchtelingengezin in Wuustwezel op het programma", vertelt Veronique Aernouts van de gemeentelijke dienst onderwijs.





(KDC)