Twee zwaargewonden na crash op E19 22 mei 2018

02u27 0

Door een ongeval op de E19 ter hoogte van Loenhout (Wuustwezel) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee zwaargewonden gevallen. Ongeveer twee kilometer voor afrit Brecht werd een bestelwagen met aanhangwagen aangereden door een personenwagen. Door de aanrijding begon de aanhangwagen te zwalpen en belandde de bestelwagen tegen de vangrail. Het busje raakte op zijn zij terecht en de aanhangwagen werd de vangrail op gekatapulteerd. Twee personen moesten zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De aanhangwagen en het busje waren zwaar geladen met metaalbewerkingstoestellen die verspreid raakten over de pechstrook en de zijberm. De linkerrijstrook was versperd terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden. (BSB)