Twee branden, twee keer is kachel oorzaak BRANDWEER ROEPT OP TOT VOORZICHTIGHEID MET EXTRA VERWARMING TOON VERHEIJEN

28 februari 2018

02u59 0 Wuustwezel Zowel het brandweerkorps van Wuustwezel als dat van Zoersel moest gisterenmorgen uitrukken voor een uitslaande brand in een woning. In beide gevallen lag vermoedelijk een kachel aan de oorzaak van de brand. De twee panden zijn onbewoonbaar verklaard. De brandweer doet met de bittere koude ook een oproep: pas op als je de kachel aanlaat en laat hem nooit onbeheerd achter.

Het was rond 7.30 uur dat de brandweer Zone Rand post Wuustwezel melding kreeg van een brand in een houten chalet aan de Populierendreef. "Het was een buurman die rook had gezien en de hulpdiensten verwittigde", zegt Patrick De Smedt van de politiezone Grens. "In de getroffen woning zelf was niemand aanwezig. De oorzaak ligt volgens de brandweer vermoedelijk bij de kachel."





De brandweerpost Wuustwezel kreeg onder meer bijstand van de post Kalmthout met een tankwagen. "Toen we ter plaatse aankwamen was er een enorme rookontwikkeling", vertelt zonecommandant en postoverste van Wuustwezel Erik Janssen. "Omdat het om een houten chalet ging, hebben we ook meteen extra manschappen opgetrommeld omdat we uit ervaring weten dat een houten chalet snel kan gaan. Het pand heeft vooral op het gelijkvloers heel wat schade opgelopen."





Leegstaand

Een goed uur na de brand in Wuustwezel, was het de beurt aan de post Zoersel. Daar kwam een melding van een uitslaande brand aan Gestelbos. "Het ging om een leegstaand huis waarvan de eigenaars net aan het verhuizen waren", vertelt Bart De Koninck van de brandweerpost Zoersel. "Vermoedelijk is er tijdens de verhuis iets tegen de kachel gevallen en is dat beginnen smeulen en uiteindelijk beginnen branden." Een accumulatiekachel laadt 's nachts op via de elektriciteit en geeft dan overdag warmte af in de plaats. "Toen we aankwamen sloegen de vlammen al door het raam. We hebben uiteindelijk kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de benedenverdieping, maar de schade is toch redelijk groot. Het vuur zat immers ook tussen de dakpannen zodat we een deel van het plafond hebben moeten slopen."





Waarschuwing

Erik Janssen van de Brandweer Zone Rand wil in deze koude dagen een extra oproep doen. "Met deze voor ons toch heel koude temperaturen wordt de verwarming of de kachel al snel een versnelling hoger geschakeld", zegt Erik Janssen. "Nu wordt eigenlijk bijna het onderste uit de kan gehaald wat betreft de mogelijkheden van sommige verwarmingstoestellen. Heel dikwijls zien we dat elektrische installaties dat eigenlijk niet meer aankunnen. Het minste technisch defect kan dan héél nare gevolgen hebben. We kunnen dan ook alleen maar vragen dat wanneer je extra verwarming plaatst of gebruikt dat je dan de technische voorschriften goed leest. Hang ook zeker geen kledij over de toestellen. Draait je houtkachel ofzo op volle toeren, zorg dan ook dat er altijd iemand thuis is. Laat een kachel zeker niet alleen en onbeheerd achter als die nog volop aan het branden is."