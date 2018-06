Twee boekenverkopen 07 juni 2018

De bibliotheek van Wuustwezel organiseert deze maand twee grote boekenverkopen in de bibliotheken van Wuustwezel en Gooreind. De eerste vindt plaats op 16 juni tussen 9.30 en 12 uur in de bib van Wuustwezel. Daar worden zowel oude als recente boeken verkocht uit verschillende genres. De boeken kosten slechts één euro. Oude tijdschriften kosten 0,20 euro per stuk. De tweede boekenverkoop is op zondag 24 juni tussen 10 en 16 uur op het tuinfeest in Gooreind. (VTT)