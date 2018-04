Toxicoloog: "Niks nieuws onder de zon" 20 april 2018

Toxicoloog Jan Tytgat heeft de samenstelling van het drankje geanalyseerd. "Een katergevoel wordt veroorzaakt door verschillende zaken: aceetaldehyde geeft ons hoofdpijn en maakt ons misselijk. Verder is alcohol vochtafdrijvend - daarom moet je water drinken tussendoor -, prikkelt het het maagslijmvlies en verstoort het onze nachtrust. Omdat vooral dat eerste belangrijk is bij een kater, zou dit drankje de vorming van aceetaldehyde moeten tegengaan of de afbraak ervan bespoedigen. Ik ken echter geen wetenschappelijk studie die dit aantoont. De ingrediënten zijn wel gezonde stoffen, waarvan de inname geen kwaad kan. Zingiber betreft 140 kruiden van de gemberfamilie en heeft een positief effect op misselijkheid. Je kunt dit zelf ook bestrijden met gemberthee. Kortom: dit drankje is voor mij niets nieuws onder de zon." (VTT/BVDH)