Tot 9 jaar cel voor drugslabo en cannabisplantage

Vijf Nederlanders hebben in beroep celstraffen tot 9 jaar gekregen, omdat ze in Wuustwezel een drugslabo en een cannabisplantage op poten hadden gezet. Daarmee bevestigde het hof het eerste vonnis.





De politie ontdekte het drugslabo, waar amfetamines werden aangemaakt, in een schuur aan de Hollandseweg in Wuustwezel, nadat er op 6 maart 2013 brand was uitgebroken. Op het terrein stond ook een chalet, waarin een cannabisplantage met 180 oogstrijpe planten en 80 stekjes was ondergebracht.





Franciscus M. (55) huurde sinds december 2009 een woning op het terrein. Hij bekende dat hij de plantage in september 2012 samen met Jacobus v.d.T. (66) had ingericht en dat ze één keer geoogst hadden. Hij beweerde niets te weten van een drugslabo in de schuur, maar dat vonden de rechters niet geloofwaardig, aangezien hij ernaast woonde.





Het onderzoek toonde aan dat hij de schuur ter beschikking had gesteld van Jose-Carlos G. (36) en dat hij hand- en spandiensten had geleverd bij de inrichting van het labo. Ook Johannes D. (51) en Petrus V. (52) hielpen bij de opbouw.





Jose-Carlos G., die het labo had geëxploiteerd, kreeg 9 jaar cel. Franciscus M. en Petrus V. ieder 8 jaar en Jacobus v.d.T. en Johannes D. ieder 7 jaar. (BJS)