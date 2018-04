Toon je zotste panna-skills op Achter D'Hovenplein 26 april 2018

02u32 0 Wuustwezel Jongeren konden gisteren hun panna-skills tonen op het Achter D'Hovenplein. Daar had de gemeentelijke jeugddienst een mobiel voetbalveldje opgesteld. De gemeente wil voortaan iedere laatste woensdag van de maand op het plein een tornooi organiseren.

De werken op en rond het Achter d'Hovenplein zijn volop bezig. Het eerste gedeelte van het rode plein is ondertussen ook volledig autovrij gemaakt. De bedoeling is om het plein nu meer en meer te promoten als belevingsplein. "Wij gaan er als jeugddienst daarom zeker tot het einde van de zomer allerlei zaken organiseren", vertelt schepen van Jeugd Kris Van Looveren (CD&V). "De jeugddienst heeft recent een mobiel pannaveld aangekocht. Op zo'n veld is het de bedoeling dat je de bal tussen de benen van je tegenstander kunt poorten. Zo'n beweging heet een panna en is letterlijk Surinaams voor 'poortje'. Samen met het dienstencentrum willen ze de volgende maanden op de laatste woensdag van de maand 'We are Wezel' organiseren. Naast het mobiele pannaveld zullen er nog allerlei activiteiten uit te proberen zijn zoals touwtrekken, zaklopen, kubb en een aantal spelen van het dienstencentrum. Als gemeente trakteren we ook op iets lekker." Het pannaveld kan opgesteld en afgebroken worden. Verenigingen kunnen het ook kunnen lenen voor hun evenementen. (VTT)