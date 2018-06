Te koop: 'duivelse' boeketten JARIGE TELPERION SCHENKT OOK BLOEMEN AAN CODA HOSPICE TOON VERHEIJEN

13 juni 2018

03u01 0 Wuustwezel De WK-gekte heeft nu ook bloemenzaak Telperion bereikt. Daar kan je een van de 'Duivels'-boeketjes kopen, uiteraard verpakt in de Belgische driekleur. De zaakvoerders schenken voor de 30ste verjaardag van hun winkel op 1 juli ook gratis bloemen aan Coda Hospice, een instelling die palliatieve patiënten begeleidt.

Om hun verjaardag extra in de verf te zetten, doet Telperion voor de eerste keer ook mee met de Duivelsgekte. "We bieden verschillende boeketten aan", lacht zaakvoerder Stef Allegaert. "Vanaf 20 euro heb je er al eentje. We pakken die dan uiteraard ook in met papier van de Belgische driekleur. Je zou misschien denken dat het vooral mannen zijn die de boeketten voor hun vrouw komen kopen, maar tot dusver waren het vooral vrouwen eigenlijk (lacht)." En om het feestjaar nog extra kracht bij te zetten, gaat hij en zijn medezaakvoerder Erik Meeusen nog een mooie geste doen naar Coda Hospice. "In plaats van een receptie te geven, gaan we hen op 1 juli tijdens hun barbecue, gratis bloemen bezorgen. Dat zijn toch meer dan honderd potjes en vazen. Alle mensen die er verblijven zullen ook en attentie krijgen van ons. Dat leek ons veel leuker dan voor onszelf een feestje te geven."





Alles verwoest

Stef Allegaert en Erik Meeusen waren in 1988 nog maar prille twintigers toen ze hun eigen bloemenwinkel in de Bosduinstraat startten. "De zaak was nog maat net 2 jaar open toen een brand alles verwoestte", vertellen de twee. "Daar sta je dan als jonge gast. Maar we namen meteen de beslissing: we gaan door. De dag erna stond er al een grote container en zijn we erin gevlogen. Achteraf gezien heeft het eigenlijk een extra boost gegeven want de winkel werd uiteindelijk zelfs te klein waardoor we in 1996 moesten verhuizen."





Tolkien

Na de verhuis kreeg de winkel ook definitief de naam Telperion, de mythische boom uit de verhalen van Tolkien. "We doen ondertussen ook veel meer dan alleen maar bloemen verkopen", vertelt Stef. "Zo zijn we ook gestart met onze 'ruilvazen'. Wij leveren de vazen met bloemen en komen die dan weer wisselen als de bloemen uitgebloeid zijn. We hebben er ook een erezaak van gemaakt om alleen maar met verse bloemen te werken. Bij ons zal je geen koelingen vinden. Wie 100 rozen wil, kan die wel krijgen, maar dan enkel op bestelling. Zo gaan bloemen ook veel langer mee. Bloemen die gekoeld zijn, sterven na een paar dagen al. We doen ook aan wijn-paring. Je kan bij ons ook wijn kopen die we dan inpakken en versieren met bloemen."