Strijd om titel van nachtburgemeester is losgebarsten Poll op Facebook nu al slachtoffer van ‘verkiezingsvervalsing’ Toon Verheijen

21 januari 2019

16u58 0 Wuustwezel Kristof Van Hasselt eigende zich vorige week de titel van ‘nachtburgemeester van Wuustwezel’ toe, maar hij krijgt concurrentie. Job Bogaerts uit Loenhout geeft nu tegengas en lanceerde zelfs eigenhandig een stemming. Over enkele dagen loopt de stemming af, maar nu al lijkt er sprake van verkiezingsfraude.

Kristof Van Hasselt, beter bekend als den Heavy, legde vorige week in café Posthuis de eed af als nachtburgemeester. Nadien ging hij zelfs in café Far West ook zijn ambt kenbaar maken. Maar kijk. Er daagt al een concurrent op. Job Bogaerts, héél actief binnen onder meer jeugdhuis De Raap, eigent zich ook de titel toe. Hij lanceerde zelfs de pagina ‘de ECHTE nachtburgemeester van Wuustwezel’ met een duidelijke boodschap: “Als zes jaar draag ik trots de totel van Nachtburgemeester van Wuustwezel. Tot mijn verbazing ontdekte ik vorige week dat een andere dude ermee ging lopen. Onterecht! Het laatste woord is aan het volk. Stemmen maar”. Waarop er de voorbije dagen al niet minder dan 2.300 stemmen werden uitgebracht.”

Fraude

Maar wie de 2.300 stemmen – 986 voor Job en 1.300 voor Heavy - van nabij bekijkt, merkt al enigszins fraude op. “Kijk, er wordt geknoeid met de stemmen. Precies CD&V die er de Indiërs bijhalen”, was een van de reacties. Job Bogaerts is er zelf van geschrokken. “Eigenlijk is het zes jaar geleden begonnen toen Dieter Wouters burgemeester werd. Voor te lachen zei ik toen: awel jij de echte, ik de nachtburgemeester. Ik was nogal betrokken bij de werking van de Raap en actief in het verenigingsleven. En ja, ik lust wel eens graag een pintje. Die nepstemmen vielen me ook op ja. Blijkbaar gaat er onze achterban nogal tegenaan (lacht).”

Gedichten

Kristof Van Hasselt, den Heavy, blijft zijn ambt echter ook dragen ongeacht de stemming. “Ik had het wel verwacht dat er nog de titel zouden claimen”, lacht Kristof. “Ik wil echter mijn positieve boodschap blijven uitdragen. Ik ga heel dit jaar mijn ding doen en in elk café in Wuustwezel, Loenhout en Gooreind een gedicht opdragen aan het café en de cafébaas. Op het einde van het jaar mogen ze mij afrekenen. Ik hoop dat er geen échte vete ontstaat, want mijn intentie is en blijft nog altijd dezelfde: iedereen en dan vooral de jeugd weer in ons eigen uitgaansleven krijgen en mensen samen plezier doen maken.” Een gepaste manier om mijn mening te geven hier rond vond ik dan ook het schrijven van een gedicht. Bij deze, mijn allereerste Haiku ooit :Ach wezelse poll.Het maakt niet uit hoe het loopt. Ik zet mijn ambt voort.” Op 1 februari zal Kristof Van Hasselt officieel zijn eerste gedicht voorlezen in café Far West.

Het integrale gedicht van den Heavy:

Als de Wuustwezelse burgervader zijn kindjes te slapen legt.

Staat een man op om te waken die aan den donkere is gehecht.

Hij heeft daarvoor het recht ook al wordt hij soms veracht.

U kent hem als den Heavy, burgemeester van de nacht.

Aan de lichtjes van de Lidl daar aan de bredabaan.

Zijn mijn beste herhinneringen onder de sterren ontstaan.

Dus wilde ‘s nachts uitgegaan, naar Kalmthout of naar Bracht.

Denk aan den burgemeester, die naar gezelschap smacht.

Kzet mij in voor alle burgers, met een stuk in hunne frak.

De rest van al het volk dat dan zit op hun gemak.

Vraagt,

Wie is toch dien dikzak die vooral met zijn eigen moppen lacht?

Awel das den burgemeester. Maar dan wel die van de nacht.

Dus als ge wilt gaan stappen is Heavy steeds je vriend.

De horeca van Wuustwezel maakt me altijd goedgezind.

Geef me snel een pint, ofnee, doe er mij maar acht.

De nachtburgemeester heeft een afspraak met de dokter van de wacht.

De pinten vloeiden rijkelijk en ach wat was het weer plezant.

Maar de zon komt weer piepen door de poort vant platteland.

Terug richting andere kant want het enige dat nog wacht, is het bed en de liefde van de burgemeester van de nacht.