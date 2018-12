Straat afgesloten voor brandje Patrick Lefelon

02 december 2018

15u01 0

De Wuustwezelsesteenweg in Loenhout werd zondagochtend even afgesloten voor een brand achter een garage. De voertuigen van de brandweer moesten op de straat parkeren. Het vuur ontstond in een tuinhuis achter de garage. De brandweer kwam met veel materiaal ter plaatse en had het vuur geblust voor het kon overslaan naar de garage.