Sterren kijken bij Asterion 22 februari 2018

02u49 0

Asterion organiseert op zaterdag 24 februari een gratis evenement sterrenkijken op het domein Keienven aan de Fazantendreef in Gooreind. Deelnemers kunnen er dan een blik werpen op de maan, zichtbare planeten en verschillende objecten in de ruimte dankzij telescopen. Meer info via asterioninfo@gmail.com of 0487 869 719.