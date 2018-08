Sterke Peer Triatlon lokt 1.300 sportievelingen 13 augustus 2018

Wuustwezel liep zaterdag weer storm voor de twaalfde editie van de Sterke Peer Triatlon. Zo'n 1.300 sportievelingen kwamen aan de start van wat inmiddels het grootste triatlonevenement van het land is geworden.





Opvallend was de grote delegatie aan kinderen en jongeren die zich sportief kwamen meten. De afstanden die ze moesten afleggen waren dan wel minder groot dan die van de volwassenen, ze smeten zich met bijzonder veel overgave op hun uitdaging. "De vorige editie kwamen jongeren uit het eerste, tweede en derde middelbaar niet aan bod", zegt organisator Marc Herremans. "Maar met deze editie hadden we ervoor gezorgd dat ook zij een eigen triatlon konden afleggen. Daarenboven wist ook onze kinderjogging opnieuw heel wat kinderen te lokken. Het is fijn dat we nieuwe generaties kunnen laten kennismaken met de triatlonsport."





Net als de voorbije jaren gaat de opbrengst van de Sterke Peer Triatlon integraal naar het goede doel. Het bedrag wordt verdeeld onder het Berrefonds, dat ouders ondersteunt die een kindje verloren, en To Walk Again, een organisatie van Marc Herremans zelf om mensen met een fysieke beperking te kunnen laten sporten en bewegen. Op de foto de kinderen aan de slag.











