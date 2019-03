Statige beuk in Pastorietuin moet gekapt worden Toon Verheijen

01 maart 2019

21u53 0 Wuustwezel De statige beuk in de Pastorietuin moet gekapt worden. Uit een recente test bleek dat de boom zwaar aangetast is en niet meer veilig is. De boom heeft ook te kampen met een hardnekkige schimmelinfectie.

De gemeente wil geen enkel risico nemen dat de boom bij een hevige windvlaag plots helemaal de geest geeft. Daarom zal de boom op dinsdag preventief gekapt worden op 5 maart. “De stam van de holle beuk gaan we ter plaatse laten in het park zodat deze een speelgelegenheid kan worden”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “In de twee andere beuken aan GC ’t Schoolhuis zullen de dode takken gesnoeid worden. Ook deze bomen werden onderzocht maar zij blijken nog stabiel genoeg en niet aangetast door de koolzwam waardoor ze kunnen blijven staan.”

Het uitzicht in de Theo Verellenlaan zal door de kapwerken nogal veranderen. Daarom zal er dit voorjaar nog een nieuwe boom aangeplant worden. In de plaats komt een Amerikaanse tulpenboom. Dat is een bij- en vlindervriendelijke boom en draagt mooie, witte bloemen in de maanden mei en juni. Bij een plaatselijke boomkweker staat een exemplaar van 8 tot 10 meter hoog. Omdat hij uit Gooreindse grond komt zal hij zich weinig moeten aanpassen aan de grondsoort.