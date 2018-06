Stappenbordjes willen mensen stimuleren om meer te stappen 20 juni 2018

02u26 1

De gemeente Wuustwezel heeft op verschillende plaatsen in de deeldorpen wegwijzers geplaatst die aangeven hoeveel stappen je verwijderd bent van een bekende locatie in de gemeente. Zo hangt er in Wuustwezel aan het gemeentehuis een wegwijzer naar de bib (969 stappen), naar het Burgemeester J. Vanlooverenplein (387 stappen) of naar de kerk in Gooreind (2.329 stappen).





"Het is een gevolg van onze deelname aan de 10.000 stappenclash", vertelt Mai Aernouts (CD&V). "We willen mensen daarmee nog extra stimuleren om te voet of met de fiets te gaan."





(VTT)