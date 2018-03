Stalker trekt zich niets aan van contactverbod met ex 01 maart 2018

02u40 0 Wuustwezel De 25-jarige stalker Bert P. uit Wuustwezel zit in de gevangenis omdat hij met geen stokken uit de buurt te houden is van zijn ex-vriendin. Hij kreeg gisteren 15 maanden cel voor bedreigingen tegenover zijn ex en een aanval met een mes op drie politie-agenten.

Gisteren verscheen Bert P. al voor de derde keer voor de rechtbank voor het lastig vallen van zijn ex-vriendin. De vrouw werd bestookt met sms'en. Soms zelfs 60 sms'en in tien minuten. De auto van haar nieuwe vriend werd in brand gestoken. En nog wist Bert P. van geen ophouden.





In november 2017 drong hij weer binnen in de woning van zijn ex, ondanks een absoluut contactverbod. De eerste keer had zijn ex hem zelf binnengelaten. Bert P. wilde met haar nog één keer over het verleden en de toekomst praten. Dat gesprek ontaardde al snel en de vrouw vroeg Bert P. weg te gaan. Dat weigerde hij. De vrouw vluchtte dan maar zelf uit huis en belde de politie. Bert P. werd meegenomen en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die liet hem na ondervraging weer vrij.





Diezelfde avond stond Bert P. weer aan de deur bij zijn ex. Toen hij de politie zag komen, verschanste hij zich in de inkomhal van een appartementsgebouw. "Als ge binnenkomt maak ik jullie kapot! Ik heb een mes", riep Bert P. naar de agenten.





Zij konden hem overmeesteren en het knipmes uit zijn handen trekken. Naderhand beweerde Bert P. dat hij het mes enkel had bovengehaald om zichzelf iets aan te doen.





Bert P. zit sinds die laatste arrestatie in de cel. De rechter vindt dat de man inderdaad moet boeten voor zijn onophoudelijke gestalk. "Hij blijft hardleers en trekt geen lessen uit vorige veroordelingen", aldus de rechtbank. Bert P. wordt daarom veroordeeld tot een straf van 15 maanden. (PLA)