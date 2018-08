Sportpark Kattegat is speel- en sporttoestel rijker 28 augustus 2018

02u35 0

Het Sportpark Kattegat is weer een attractie rijker. Gisteren werd het nieuwe sport- en speeltoestel in gebruik genomen. "We kregen al een tijdje vragen om een speeltoestel te plaatsen op het veldje aan de parking van Sportpark Kattegat, goed in het zicht van de ouders die in de kantine zitten", vertellen schepenen Kris Van Looveren en Rit Luyckx. "Kinderen kunnen hier komen spelen, terwijl hun broertje of zusje aan het voetballen is. Naast een speeltoestel is er ook gedacht aan de sportieve kinderen, jongeren en volwassenen. (VTT)