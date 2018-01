Sportkampioenen in de bloemetjes gezet 31 januari 2018

De gemeente heeft haar sportkampioenen van 2017 nog eens extra in de bloemetjes gezet. De kampioenen werden gehuldigd in de categoriën 'duim', brons, zilver en goed.





De duimen waren weggelegd voor Fast Action Team en de vrouwenploeg Fast Action Team (beiden Wuustwezels Kampioenschap Tijdrijden), Jef Kenis (ornitologie) en Didi Van Tiggel (BMX). De bronzen medaille was er voor zwemmer Seppe De Roeck en WEK Loenhout Meisjes U13-2 (volleybal). De zilveren medaille ging naar turnster Tess Francken, amazone Witse Geysen, Ruben Gommers (BMX), amazone Nieke Hofkens, amazone Stien Kenis, veldrijdster Merel Raats, wielrenner Renzo Raets, Freddy Schrauwen (agility honden), amazone Gauke Simons, Touwtrekvereniging Elektrotrekkers Jeugd (touwtrekken), Justine Van Hooydonck (tumbling) en ruiter Olivier Van Laerhoven. Goud tenslotte was er voor Gunther Boons (G-veldrijden), Lars De Jong (G-wielrennen), K Wuustwezel FC Dames (voetbal), Jason Kuystermans (paardrijden), Mirte Masure (paardrijden), Charlotte Matthysen (paardrijden), Jelena Peeters (lange baanschaatsen), Rob Van den Muysenbergh (wielrennen), Jens Van Looveren (triatlon), Marten Van Riel (triatlon), Bo Van Tiggel (BMX), Jan Vanlerberghe (motorrijden) en Kris Vermeiren (triatlon/duatlon).





(VTT)