Spetterend spektakel van Harmonie Concordia 09 maart 2018

02u48 0

Harmonie Concordia uit Gooreind pakte uit met een indrukwekkend spektakel van muziek, zang en dans, verpakt in een mooie show.





De harmonie brengt traditioneel popmuziek met klassieke accenten. Ook in de zesde editie was dat zo. Het werdt een show met zangers, zangeressen, dans- en lichtspektakel, een popband en bovenal het Harmonieorkest van Concordia Gooreind. Verschillende werken uit het heden én verleden deden de toeschouwers versteld staan. De klank van het 80-koppig orkest en de setting van het Jaiselings Royal Palace Wernhout, net over de Nederlandse grens, blijft steeds verwonderen.





Niet minder dan 900 toeschouwers kwamen kijken naar het concert in het Jaiselings Palace.











(VTT)