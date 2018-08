Speelstraat Jeroom Beckerslaan is groot succes 30 augustus 2018

Reeds voor de derde keer op rij organiseerde speelstraat JBL (Jeroom Beckerlaan) in Wuustwezel een 'special edition'. De ouders verwenden kinderen en buren graag met hot-dogs, ijsjes en frietjes a volonté. Ook een springkasteel en XL-games was voorzien. "We zijn verheugd dat er ruim 60 volwassenen en 30 kinderen hebben deelgenomen aan dit échte feest. Een schot in de roos", zeggen Dave Van Santvliet en Glenn Verelst, bezielers van deze speelstraat.





(VTT)