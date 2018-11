Smokkelaar Piet Roelands vertelt tijdens smokkelaarswandeling in Wuustwezel Toon Verheijen

12 november 2018

13u44 0 Wuustwezel Op vrijdag 23 november gaat Toerisme Wuustwezel in samenwerking met de Landelijke Gilde weer op Smokkelaarswandeling.

De wandeling is ongeveer zeven kilometer lang met enkele verrassingen onderweg. Na de wandeling vertelt de bekende Wuustwezelse smokkelaar Pietje Roelands enkele spannende verhalen terwijl de wandelaars genieten van een bescheiden maaltijd.

Ben je ouder dan 12 jaar, dan betaal je 5 euro om deel te nemen. Inschrijven kan via toerisme@wuustwezel.be of 03/690.46.43. Adres van vertrek en aankomst is Heistraat 50A.