Sinterklaas brengt ook Wuustwezel bezoekje ADA

18 november 2018

Na zijn aankomst in Antwerpen trok Sinterklaas meteen door naar Wuustwezel om ook daar de kinderen te begroeten. Zaterdagavond om 18 uur arriveerde de Sint op het gemeentehuis en trok daarna in een praalwagen door de gemeente. Vandaag trok de kindervriend er opnieuw op uit. Hij vertrok in zaal Concordia, vergezeld door honderden verklede kinderen en hun ouders, naar GC ‘t Schoolhuis. Daar worden de Sint en zijn Pieten plechtig ontvangen. Naast wat lekkers worden de brave kinderen getrakteerd op een gratis cultuurprogramma.