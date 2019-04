Silke heeft op haar 21ste al eigen duurzaam kledinglabel: “Ik wil een rolmodel worden” Studente uit Wuustwezel genomineerd voor ‘Gentrepreneur Awards’ Sam Ooghe

09 april 2019

18u30 0 Wuustwezel Amper 21 is ze, maar Silke Mattheeusen staat nu al ver. Met ‘Studio ERROR’ heeft de studente uit Wuustwezel haar eigen duurzame kledinglabel uit de grond gestampt. En daarmee valt ze binnenkort mogelijk in de prijzen.

Nogal wat jonge twintigers hebben er geen benul van waar ze naartoe willen in het leven. Maar niet Silke Mattheeusen uit Wuustwezel, die de voorbije jaren in Gent twee opleidingen tegelijk voltooide en een eigen onderneming opstartte: Studio ERROR. Een jongedame met een plan, zo lijkt het.

“Al sinds mijn twaalfde wilde ik graag een eigen kledinglijn”, legt Silke uit. “Ik begon met het maken van kleding uit afval producten: jurken uit oude fietsbanden, uit melkbrikken, snoeppapier, etiketjes, duct tape, lipjes van blikjes Cola... Je kan het zo gek niet bedenken, of ik maakte er kleren mee. Het was mijn grote droom om full time met kleding en mode bezig te zijn.”

Unisex

Silke besloot er na het middelbaar onderwijs vol voor te gaan: ze ging Modetechnologie studeren, en volgde ‘s avonds nog een opleiding tot modeontwerper. Vorig jaar - ze was toen amper 20 - stampte ze kledinglabel Studio ERROR uit de grond. “De kledij die ik op de markt breng is unisex”, aldus Silke, die zelf borduurt. “Wij zijn allemaal hetzelfde, en kleding staat voor mij los van geslacht. Je moet je er gewoon goed in voelen. Ik wil kleding maken die voor iedereen toegankelijk is, zonder onderscheid. De stijl van de stukken is krachtig en eenvoudig. Niets opzichtig, maar praktisch en simpel. Kleren voor letterlijk iedereen.”

Duurzaamheid is essentieel voor Silke. “Dat is voor mij natuurlijk, aangezien ik vroeger zoveel met recyclage bezig was. Ik koop grondstoffen enkel aan bij verantwoorde leveranciers, en ik wil meewerken aan een circulaire economie. Nadat je je sweater hebt afgedragen, kan je ze terug binnenbrengen in ruil voor een kortingsbon op je volgende aankoop. Die truien worden dan terug verwerkt in nieuwe items voor de volgende collectie.” De collecties zijn telkens ‘limited edition’: Studio ERROR lanceert enkele modellen en stukken, tot alles op is. “Een win-win", zegt Silke. “De klant heeft een ‘uniek’ kledingstuk, en we vermijden overproductie.”

Machtige Maker

Silkes ondernemingsdrift blijft niet zonder gevolg. In mei kan ze in de prijzen vallen. Ze werd genomineerd voor de ‘Gentrepreneur Awards’, een belangrijke prijs voor student-ondernemers. In mei kan ze winnen in de categorie ‘Machtige Maker’. “Ik voelde me vereerd dat ik genomineerd werd”, zegt Silke. “Maar de enige reden dat ik zou willen winnen, is dat ik een rolmodel zou kunnen zijn, en inspirerend zijn voor anderen. Ik wil mensen leren kennen en inspireren om hun droom te volgen.”

Een rolmodel, terwijl ze nog steeds slechts 21 is. “Ik wist altijd al waar ik naartoe wilde”, klinkt het. “Voor mij was het op mijn 13 al zeer duidelijk waar ik vandaag zou staan. Terwijl anderen nog met poppen speelden, probeerde ik al dingen te maken, of aan tentoonstellingen en modeshows deel te nemen met mijn experimentele kleding. Ik ben altijd al ondernemend geweest”, aldus Silke. “En vergis je niet: ik heb nog zóveel plannen voor de toekomst. Ik hoop snel een atelier helemaal voor Studio ERROR te hebben. Dit is echt honderd procent wat ik wil doen.”

U kan stemmen voor Silke via deze link. Meer info over Studio ERROR vindt u op de website. De nieuwe collectie komt in september uit.