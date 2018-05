Senne krijgt de Gouden Sloef 11 mei 2018

De 13-jarige Senne Poppelaars heeft de Gouden Sloef gekregen van basketbalclub Wuustwezel BBC. Opmerkelijk, want Senne is een zwaar gehandicapte jongen. Dat belet hem echter niet om het basketbal van héél nabij te volgen. "Senne is een basketballiefhebber in hart en nieren", vertelt supervisor Ron Meeusen. "Hij is een hevige supporter van Antwerp Giants maar ook Wuustwezel BBC is zijn lievelingsclub. Hij woont bijna alle trainingen en wedstrijden bij."





(VTT)