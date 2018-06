Schepen test nieuw speeltuintje Achter d'Hoven uit 28 juni 2018

Enkele kinderen hebben vlak voor de zomervakantie het nieuwe speelplein aan Achter d'Hoven officieel ingespeeld. Schepen Kris Van Looveren kwamen ook langs om een lintje door te knippen en even mee op het houten speeltuig te kruipen.





Belevingsruimte

Het speeltoestel is ontworpen en gemaakt door mensen uit Wuustwezel in samenwerking met een firma uit Kalmthout. "We moesten hier wel een speelterrein creëren omdat er op termijn heel wat woningen zullen komen in deze verkaveling", aldus de schepen. Op de laatste woensdagmiddag van de maand vindt 'We Are Wezel' plaats op het autovrije deel van Achter d'Hoven. "Zo wordt deze nieuwe belevingsruimte extra in de bloemetjes gezet", aldus schepen van Jeugd Kris Van Looveren (CD&V) nog. (VTT)