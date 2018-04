Schepen plaatst met zoontje gemeentefontein terug 26 april 2018

Schepen Kris Van Looveren (CD&V) heeft de gemeentekas op ludieke wijze toch weer 250 euro bespaard. Toen bleek dat de firma die normaal de fontein moest terugplaatsen in de vijver van het Gemeentepark geen bootje had, besloot de schepen samen met zijn zoon Joren (9) dan maar om zelf in het water te gaan.





Kano

"We hebben thuis zelf een kano liggen en dan zijn we die maar gaan halen", lacht de schepen. "Want geef toe, met het mooie weer dat er zit aan te komen moet de fontein toch werken. Best wel leuk om eens op de gemeentevijver rond te dobberen. Joren heeft flink moeten helpen, want anders was het niet gelukt."





Middeneiland weg

De fontein in de gemeentevijver werd vorig jaar nog hersteld nadat een van de kabels was doorgebeten. Het voorbije jaar is heel de vijver en de omgeving ook aangepakt. Bomen werden gesnoeid, afval werd opgeruimd, de vijver werd geruimd en vooral het middeneiland is ondertussen helemaal verdwenen.





Dat moest weg omdat de oevers volledig aan het afkalven waren en omdat er oorspronkelijk in de vijver toch nooit een eiland. Er werd ook een nieuwe brug geplaatst door leerlingen van het VITO in Hoogstraten.





